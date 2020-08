Mattarella: "L'Italia ha dato prova di energie morali e civili"

"Il nostro Paese ha dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell'integrazione e nella solidarieta' europea puo' costruire un domani adeguato per i suoi figli. All'impegno economico, sociale, culturale che ne deriva tutti possiamo e dobbiamo contribuire. Le istituzioni anzitutto e l'intera societa', con le sue forze economiche e le sue preziose autonomie sociali. Questo e' il percorso per colmare i ritardi e rendere piu' saldi l'Italia e l'avvenire delle sue giovani generazioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.