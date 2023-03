Meloni a Salvini: "Pe' Pasqua m'ha rinvitato Zelensky. Tu che fai?"

Botta e risposta Meloni-Salvini, la nuova vignetta social di Paramahnsa Yogananda

Ecco la nuova vignetta ironica di Yogananda per Affaritaliani.it. Protagonisti del botta e risposta di oggi ci sono la premier Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Meloni chiede: " Pe' Pasqua m'ha rinvitato Zelensky. Tu che fai? e Salvini risponde: " A me m'ha invitato Putin. Mo come famo?".