Meloni a Torino, tensioni e scontri tra il corteo di studenti e la polizia: manganellate e lanci di uova

È stato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell'ordine in piazza Castello, a Torino, nei pressi della sede della prefettura, il corteo di protesta contro l'arrivo in città della premier Giorgia Meloni. Si trattava di circa 300 manifestanti, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Poco prima, sempre in piazza Castello, vi sono stati altri momenti di tensione. Fonti tra i manifestanti affermano che fra di loro si contano almeno un ferito e qualche contuso. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine.

GUARDA IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA IL CORTEO E LA POLIZIA

"Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina.