Zaia: "Il 2024 sarà l'anno dell'autonomia, ne sono convinto". Intervista

Zaia: "Non ho motivo di pensare che non si faccia"

La Lega rilancia il tema dell'autonomia differenziata. Il tema storico, quello del federalismo, per il partito fondato da Umberto Bossi e ora guidato da Matteo Salvini.

Luca Zaia, presidente della regione Veneto, rilascia ad Affaritaliani.it, una dichiarazione netta, chiara e inequivocabile: "L’autonomia è parte integrante della Costituzione. Questo governo è stato l’unico che ci permette di vedere una nuova alba all’orizzonte con l’approvazione in Cdm del ddl sull’autonomia. Non ho motivo di pensare che non si faccia. Nel rispetto dei tempi del Parlamento, sono convinto che il 2024 sarà l’anno dell’autonomia".

Ora bisognerà vedere che cosa ne pensano gli alleati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che, probabilmente, vorrebbero tempi più lunghi e far camminare l'autonomia differenziata leghista insieme alle riforme istituzionali che puntano a introdurre il premierato. Ma la Lega, come dice Zaia, tira dritto e punta al via libera definitivo già l'anno prossimo.