Sondaggio: Salvini, Giorgetti e Zaia in vetta. Tripletta leghista. I dati

Un sondaggio che farà molto discutere. Dentro e fuori i palazzi del potere politico. In testa alle classifiche di fiducia degli italiani, per quanto riguarda i ministri e i presidenti di regione, ci sono tre esponenti della Lega. Secondo i dati di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 in esclusiva per Affaritaliani.it, tra i ministri in testa alla classifica con il 53,5% ci sono Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Mentre tra i Governatori a vincere è Luca Zaia, presidente leghista del Veneto.

Poche le variazioni tra i partiti nelle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia sotto il 29%, la Lega quasi all'11, Pd nettamente sotto quota 20% e M5S ancora in rialzo.





