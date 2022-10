"Meloni arrogante", il foglietto di Berlusconi. La Russa: "E' un fake"

Il caso del foglietto di Berlusconi: "Meloni supponente, prepotente, arrogante e offensiva"





Giorgia Meloni è "supponente, prepotente, arrogante e offensiva". Lo si legge in un foglietto tenuto in mano da Silvio Berlusconi, con gli appunti presi durante l'elezione del presidente della Camera. Nel foglietto, pubblicato da Repubblica, si legge anche: "Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo".

Ignazio La Russa, neopresidente del Senato, commenta così la vicenda: "Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo: che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io".

La Russa ha inoltre negato che Berlusconi lo abbia mandato a quel paese, nonostante il video che mostrava chiaramente un "vaffa": "Non mi ha detto alcuna ingiuria, almeno fino a quando ero lì. Poi se lo ha detto dopo non so...".

Rispetto alla ripresa dei rapporti tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, La Russa ha detto: "Non tocca a me farlo, quindi non lo so dire".