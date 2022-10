Senato, al via prima seduta presieduta da Liliana Segre. Ok Molinari a Camera

Senato, si elegge il presidente: Liliana Segre apre la prima seduta della diciannovesima legislatura

Presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, salutata con una standing ovation dall'Aula, è iniziata la prima seduta del Senato della diciannovesima legislatura. Primi adempimenti la costituzione dell'Ufficio di presidenza provvisorio e la costituzione della Giunta provvisoria delle Elezioni, che si riunirà per la verifica dei poteri e la proclamazione dei Senatori subentranti. Subito dopo, la seduta riprenderà per l'elezione del presidente.

Segre: feste civili non siano vissute come divisive

"Le grandi nazioni dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così anche per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date 'divisive', anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 Aprile festa della Liberazione, il 1° Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa della Repubblica?" Lo ha detto nell'Aula di Palazzo Madama Liliana Segre, presidente provvisorio del Senato. "Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell’esempio, di gesti nuovi e magari inattesi", ha aggiunto la senatrice a vita. (AGI)



Segre: unità popolo attorno a Carta Costituzione

"In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione Repubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti". Lo ha detto Liliana Segre, presidente provvisorio del Senato, intervenendo in Aula. "Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua Costituzione, l’ha sempre sentita amica", ha aggiunto.

Senato, Meloni: "Schede bianche Fi? Non credo accadrà"

“Non credo che accadrà…”. Così la premier in pectore Giorgia Meloni, rispondendo a chi gli chiede dell’ipotesi che al Senato possano arrivare schede bianche per Ignazio La Russa dalle file di Fi.

Segre: anniversario marcia su Roma per me è vertigine

"In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica". Lo ha detto Liliana Segre, presidente provvisorio del Senato, in apertura della seduta dell'Aula di Palazzo Madama. "Ed il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre; ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato".

Camera: c.destra vota scheda bianca a Montecitorio

Il centrodestra voterà scheda bianca per nel primo scrutinio, in corso alla Camera, per l'elezione del presidente. In attesa di una indicazione sul nome del leghista cui, secondo l'accordo spetterà la guida di Montecitorio (in pole Riccardo Molinari), ai deputati di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è stata data l'indicazione di votare scheda bianca. Questo perchè nei primi tre scrutini il quorum richiesto è molto alto e il centrodestra, da solo, non può contare sui numeri necessari. Infatti, nel primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dunque, i numeri del centrodestra consentono di puntare all'obiettivo dell'elezione del nuovo presidente della Camera a partire dal quarto scrutinio, che si svolgerà domani.

Camera: scheda bianca opposizioni a primo voto su presidente

Le opposizioni voteranno scheda bianca al primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Camera. E' l'indicazione arrivata ai gruppi di Pd, Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra. Stesso orientamento che dovrebbe riguardare il Movimento 5 stelle. E' ora in corso il primo scrutinio, ma visto il quorum richiesto, la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, l'esito della votazione sarà una fumata nera. Steso esito atteso anche per il secondo e terzo scrutinio che si svolgeranno sempre nella giornata odierna, alle 14 e alle 17. Anche i deputati di Più Europa voteranno scheda bianca per l'elezione del nuovo prsidente della Camera.