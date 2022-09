Meloni avvisa gli alleati: risultati chiari, sul governo niente compromessi

Meloni sul futuro governo: nessuna promessa irrealizzabile

Le elezioni politiche si sono concluse e il verdetto delle urne è stato inequivocabile, netta vittoria del centrodestra con il 44% dei consensi. Il primo partito è nettamente Fratelli d'Italia con il 26% dei voti, il gruppo di Meloni da solo vale come l'intera coalizione di sinistra. Con questi numeri sarà quasi certamente la leader di Fdi ad ottenere da Mattarella l'incarico di presidente del Consiglio, la prima donna premier in Italia. Ma Meloni - si legge sul Corriere della Sera - ha già le idee chiare sul percorso del cdx al governo e per questo ha mandato un chiaro avviso agli alleati. Del governo Meloni ha ragionato con i fedelissimi: il calo di Salvini e le ambizioni di Berlusconi potrebbero portare a richieste ultimative. Lei è netta: i risultati del voto sono «chiari» e dovrebbero sconsigliare di creare grane.

Da qui - prosegue il Corriere - ecco l'avvertimento agli alleati "io non accetterò compromessi e non mi presterò a giochini". Non ci saranno cedimenti su punti del programma per realizzare promesse impossibili, e nemmeno su richieste di ministeri tali da creare problemi: "Siamo persone serie, offriamo massima collaborazione ma siamo arrivati fin qui e non vogliamo perdere la faccia". Ma i problemi per Meloni potrebbero arrivare dalla crisi economica e dagli alleati. Sulla prima, Lollobrigida, Ciriani e Donzelli hanno spiegato che la leader sta già pensando alla prossima manovra, auspicando una collaborazione con Mario Draghi, visti i tempi ristrettissimi per varare la legge di Bilancio.