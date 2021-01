Meloni chiama in causa Mattarella. Il Quirinale è il punto chiave della crisi

Con un intervento durissimo, preciso, circostanziato e che ha scatenato le proteste di molti deputati 5 Stelle, Giorgia Meloni ha toccato il punto chiave di questo caos politico aperto con le dimissioni delle ministre renziane. "Presidente Conte, siete sicuri che il presidente della Repubblica vi consentirà di governare in assenza di una maggioranza assoluta? Dopo che nel 2018 si è rifiutato di dare l'incarico al Centrodestra perché non c'era la certezza sui numeri. Pensate che le regole della democrazia valgono solo per il Centrodestra? Le regole valgono per tutti", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia nell'aula di Montecitorio. La Meloni chiama direttamente in causa il Quirinale e mette le mani avanti, visto che salvo improbabili colpi di scena al Senato il governo Conte resterà sotto quota 161, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti dell'Aula. Questo è il punto chiave, potrà l'esecutivo andare avanti con la sola maggioranza relativa in attesa o di far pace con Italia Viva o di trovare qualche costruttore con il nuovo mercato delle vacche? Il Centrodestra si prepara al pressing sul Presidente Mattarella, che stavolta non potrà fare solo l'arbitro...