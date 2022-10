Draghi via, ecco Meloni. Chi preferisci come premier? Sondaggio: vota

Passaggio di consegne a Palazzo Chigi



Il Presidente del Consiglio uscente ha passato la 'campanella' alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Insieme ai due premier, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Garofoli e Mantovano. Mario Draghi ha poi lasciato per l'ultima volta Palazzo Chigi.

Governo: "ciao Mario", il saluto emozionato di Meloni a Draghi - "Ciao Mario". Cosi' Giorgia Meloni saluta Mario Draghi dopo il passaggio di consegne a palazzo Chigi. Draghi lascia il salone dei Galeoni mentre Meloni, visibilmente emozionata, si concede alle telecamere. Qualche imbarazzo sul protocollo, "dove devo andare?", e poi il nuovo presidente del Consiglio - nella cerimonia ha suonato per diverse volte la campanella ("si sente?", ha chiesto) - rivolge un ultimo sorriso a Draghi e si ritira per presenziare la prima riunione del Consiglio dei ministri.

Consiglio ministri: Tajani e Salvini vicepremier - Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di Antonio Tajani e Matteo Salvini a vicepremier. Via libera anche agli incarichi per i 9 ministri senza portafoglio. Il Cdm ha anche nominato Alfredo Mantovano sottosegratrio alla Presidenza del Consiglio e segretario del Cdm. Meloni si è seduta al centro del tavolo rotondo del Consiglio dei Ministri. Alla sua sinistra Mantovano, alla sua destra Tajani e poi Salvini.

Governo, Tajani e Salvini in Cdm: mantenere unità coalizione - A prendere la parola in Cdm dopo il premier Giorgia Meloni sono stati Antonio Tajani e Matteo Salvini, in qualità di vicepremier. Entrambi - secondo quanto si apprende - hanno ringraziato il presidente del Consiglio ribadendo l'appello a lavorare uniti e mantenere la compattezza della coalizione.





L'ARRIVO A PALAZZO CHIGI DI MELONI - "Benvenuta", dice Mario Draghi a Giorgia Meloni, che emozionata alle 10.30 è arrivata a palazzo Chigi per la cerimonia della campanella, il tradizionale passaggio di consegne nella sala dei Galeoni tra il presidente del Consiglio uscente e la neo premier. Che ringrazia e risponde: "Questa sotto è una cosa un po' impattante emotivamente" riferendosi al picchetto d'onore che l'ha omaggiata nel cortile. Prima del rito i due hanno avuto un collquio durato più di un'ora.





IL VIDEO DELLA CERIMONIA DELLA CAMPANELLA DRAGHI-MELONI

Governo, ore 11.45: in corso da un'ora colloquio tra Draghi e Meloni - E' in corso da un'ora il colloquio tra Mario Draghi e Giorgia Meloni a palazzo Chigi. A seguire si svolgerà la cerimonia della campanella con il passaggio di consegne. Poi si riunirà il primo Consiglio dei ministri.



Governo: Draghi accoglie Meloni, "benvenuta" - Mario Draghi ha accolto nel cortile d'onore di palazzo Chigi Giorgia Meloni con un affettuoso "benvenuta". Meloni, emozionata, ha commentato: "Una cosa impattante emotivamente", la sua risposta, dopo il picchetto d'onore nel cortile della sede del governo.

Governo: colloquio Draghi e Meloni prima di passaggio consegne - Colloquio tra Mario Draghi e Giorgia Meloni prima del passaggio di consegne a palazzo Chigi. Draghi ha accolto Meloni sulle scale, all'ingresso del salone dei Galeoni e dopo la stretta di mano e le foto di rito i due stanno avendo un colloquio. A seguire ci sarà la cerimonia della Campanella.



Governo: onori militari per Meloni, ora colloquio con Draghi - Giorgia Meloni è stata accolta nel cortile di palazzo Chigi da tutte le Forze armate in uniforme e dalla banda dell'esercito. Mario Draghi ha atteso e incontrato la nuova Presidente del Consiglio al primo piano della Presidenza. Draghi e Meloni hanno ora un colloquio a quattr'occhi. A seguire ci sarà la cerimonia della 'campanella'.