Meloni e la ciliegia: "Che varietà è?", il fruttivendolo: "Giorgia". La gag

Meloni e la ciliegia

Giorgia Meloni dal fruttivendolo chiede di assaggiare una ciliegia e avverte: "Non di' niente che stamo in campagna elettorale". Dopo aver assaporato il frutto chiede: "Ma che varietà è?", il fruttivendolo gira a favore di camera il cartellino con scritto "Giorgia". È la gag che ha realizzato la premier nel giorno in cui si aprono le urne per le elezioni europee. E c'è già chi l'accusa di aver raggirato il silenzio elettorale.

Guarda qui il video