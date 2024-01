Meloni fa 47 anni. E confessa che dopo le feste è ingrassata

Meloni: "Festeggerò i 50 anni ancora a Palazzo Chigi"

Un anno a Palazzo Chigi vale "una legislatura intera, un annetto ti sembrano cinque...". Così la premier Giorgia Meloni ospite di Un giorno da pecora su Radio 1, nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno. Ai conduttori che le domandavano se sarà ancora a Palazzo Chigi quando ne compirà 50 ha risposto. "Sarà a gennaio 2027, allora per forza, ci tocca".



"Morto che parla...", ha detto Meloni citando l'espressione della smorfia che accompagna il numero dei suoi anni. "Me ne sento 47, forse anche 48 o 49 in questo momento. Dopo le feste me ne sento anche di più, anche quando sali sulla bilancia ci sono queste dinamiche qua", ha aggiunto la premier scherzando con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i conduttori della trasmissione radiofonica che le hanno chiesto se non ha più tempo di allenarsi.



"Oggettivamente un po' meno, non è neanche una questione di tempo ma anche di stanchezza fisica, però tento - ha risposto la premier - ma fra i buoni proposti dell'anno nuovo c'è anche quello di tornare ad allenarmi con costanza. Tutti i buoni propositi che si fanno a fine anno...".

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA