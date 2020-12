Meloni-Giorgetti, selfie in Aula: così il centrodestra ritrova l'unità

"Agli amici del PD che mandano in giro improbabili ricostruzioni di una presunta discussione tra me e Giorgetti della Lega vorrei dire di preoccuparsi delle discussioni nella maggioranza. Noi siamo compatti e ce l'abbiamo solo con le pagliacciate del loro Presidente del Consiglio", è quanto scrive in un post Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante la protesta dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati di ieri sera contro l'ultimo Dpcm del governo. Un chiaro segnale di unità che Giorgia Meloni ha voluto lanciare all'esterno e anche all'intero del suo schieramento.

