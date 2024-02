Meloni: "Governo a rischio sul 3° mandato? Solo una speranza della sinistra"

La leader di FdI su Affaritaliani.it conferma la compattezza del governo. La Lega va avanti, ma l'esecutivo non è a rischio

"Il governo a rischio per il terzo mandato è l'ennesima speranza della sinistra che non troverà realizzazione". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se l'esecutivo sia in pericolo all'indomani della bocciatura in Prima Commissione al Senato, Affari costituzionali, dell'emendamento della Lega che avrebbe consentito il terzo mandato ai presidenti di regione. Bocciatura che è arrivata con il voto contrario determinante di Fratelli d'Italia e di Forza Italia.

Matteo Salvini, sapendo perfettamente come sarebbe finita la votazione, ha anche lui affermato che non ci saranno conseguenze per il governo ma che la battaglia della Lega andrà avanti e quindi è praticamente certo che l'emendamento verrà ripresentato in aula al Senato e poi anche in Commissione alla Camera e in aula a Montecitorio.

Ma come ha affermato il premier durante la conferenza di inizio anno si tratta di un tema parlamentare che non tocca il governo. Parole confermate dalla dichiarazione di oggi ad Affaritaliani.it. della leader di Fratelli d'Italia. D'altronde anche fonti ai massimi livelli della Lega affermano che non è affatto a rischio il governo. Ora, semmai, in prospettiva perché siamo solo a febbraio, la sfida sarà sulla candidatura in Veneto nel 2025 (Luca Zaia a parte), se spetterà alla Lega o a FdI. Entrambi i partiti rivendicano il Governatore e saranno decisivi i risultati delle elezioni europee dell'8-9 giugno per la decisione finale.