Meloni incontra Draghi a Palazzo Chigi: confronto sul report sulla competitività Ue

Ue: Draghi a Palazzo Chigi

Mario Draghi a Palazzo Chigi per il previsto incontro con la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni e l'ex premier si erano sentiti al telefono il 10 settembre scorso e si erano dati appuntamento per oggi per un confronto sul Rapporto sul futuro della competitività europea.

Nella giornata di ieri l'ex premier Draghi ha presentato il suo report sulla competitività Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Affermando che “siamo tutti in ansia per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri, abbiamo ancora molti punti di forza in Europa, ma è che col tempo diventeremo inesorabilmente un posto meno prospero, meno equo, meno sicuro e che, di conseguenza, saremo meno liberi di scegliere il nostro destino".

Ma anche che “se ci si oppone alla costruzione di un vero mercato unico, all'integrazione del mercato dei capitali e all'emissione del debito comune, ci si oppone ai nostri obiettivi Ue". Il debito comune, ha sottolineato, "non è per la spesa pubblica generale o per i sussidi", ma "per realizzare gli obiettivi fondamentali" per la nostra futura competitività, "sui quali abbiamo tutti già concordato".