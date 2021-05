Meloni: “Io pronta a governare l’Italia. Lega diversa. Draghi peggio di Conte”

"Mi preparo a governare la nazione", così ha detto a Mezz'ora in più Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, parlando del suo nuovo libro, appena uscito dalle stampe, come strumento utile per prepararsi all'entrata nella sala dei bottoni. "La sopravvivenza delle nostre imprese e' prioritaria, perche' sono loro a creare ricchezza". Serve, ha aggiunto, garantire "la liberta' di impresa, e dire che in questa nazione chi vuole lavorare deve poterlo fare". Ma anche lavorare su "Uno dei piu' grandi problemi dell'Italia" che "e' la natalità serve un piano di incentivi per far ripartire le nascite".

"Faccio politica da 30 anni, la politica è stata parte della mia vita. Ho scritto il libro per tentare di spiegare chi sono e le ragioni per cui ho fatto delle scelte politiche. Alcune posizioni che ho sono anche figlie delle esperienze personali"@GiorgiaMeloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/T7vH81vhV4 — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 16, 2021

"C'e' bisogno di un partito di destra, di un partito che difenda l'interesse nazionale italiano", ha ribadito la Meloni distinguendosi ancora una volta dal Carroccio. "La Lega - ha aggiunto - e' piu' legata alla dimensione territoriale, mentre FdI e' legata a una dimensione nazionale. Ad esempio la Lega difese l'indipendenza della Catalogna, ma per me questa cosa non esiste. Esiste lo Stato nazionale, vi sono punti di contatto, ma FdI ha un ancoraggio maggiore" alla visione di uno Stato nazionale. In ogni caso, "ci sono punti di contatto - ha precisato - e credo che governeremo insieme".

"Credo ci sia bisogno di un partito di destra in Italia, che abbia al centro la difesa dell'interesse nazionale italiano. Questo vuol dire difendere i tuoi lavoratori, le tue aziende, la tua tradizione, la tua identità"@GiorgiaMeloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/WizW4KjRcR — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 16, 2021

Quanto al Quirinale, "Non ho fatto una scelta sul nome del futuro presidente della Repubblica. Se Draghi diventasse presidente si andrebbe a votare, ma non ho elementi per dire che Fratelli d'Italia potrebbe sostenerlo. Cerco di valutare la sua figura, sicuramente autorevole, e dico che l'autorevolezza e' una bella cosa ma va esercitata".

"Le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia hanno fatto la gavetta, perché questo serve per poter fare politica. Sono sicuramente indispensabile per FdI, ma se non ci fosse il resto del partito da sola quello che sto facendo non lo potrei fare" @GiorgiaMeloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/jZwrxIoNt1 — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 16, 2021

Il governo Draghi e' in "tragica continuita' con il governo precedente. Anzi, Draghi e' piu' rigido di Conte sulle chiusure. Non ho nostalgie di Conte, ma mi aspettavo qualcosa di piu' coraggioso", ha poi detto la leader di Fratelli d'Italia. "Non mi aspetto molto dalla sua maggioranza - ha aggiunto - ma per l'autorevolezza che Draghi ha, pensavo che potessero esservi iniziative piu' coraggiose". Infine la Meloni ha ammesso come "il piano vaccini e' un punto a favore, ma sul resto Draghi e' ostaggio della sinistra. Draghi pende piu' a sinistra su riaperture, sul cashback, sui ristori".