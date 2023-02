Meloni mette mano ai "servizi segreti". Nominati due nuovi vice all'Aise

Meloni fa una scelta di continuità, ma cambiano i nomi all'Aise

Il governo Meloni è impegnato nelle nomine nei vari posti chiave di partecipate dello Stato. L'esecutivo di centrodestra ha già deciso nei primi 100 giorni di legislatura di cambiare diverse figure di spicco nominate dai precedenti governo, volendo far passare il concetto di discontinuità in settori strategici, tipo la Sanità. Ma per quanto riguarda i Servizi Segreti la scelta fatta da Meloni sembra andare in direzione opposta, vale a dire all'insegna della continuità. Cambiano due poltrone - si legge su Repubblica - al vertice dell'Aise, il servizio segreto estero italiano. La decisione di Palazzo Chigi non è ufficiale ma ormai certa. Meloni ha deciso di nominare due nuovi vice del direttore Giovanni Caravelli: saranno sostituiti Carlo Massagli (per limiti d'età) e Luigi Della Volpe, in scadenza di mandato.

I due nuovi vice in piazza Dante - prosegue Repubblica - saranno invece Carlo Zontilli, generale dell'esercito, croce di bronzo al merito per l'impegno in Afghanistan e uomo di fiducia di Caravelli, e Nicola Boeri, cavaliere della Repubblica, già capo centro di Mosca e poi alla guida del settore analisi. La candidatura di Boeri è stata sponsorizzata direttamente da Elisabetta Belloni, la direttrice del Dis (la struttura a cui Aise e Aisi rispondono). Si tratta quindi di due scelte in assoluta continuità, nessuna rivoluzione in un settore delicatissimo per il paese in un momento di tensioni internazionali crescenti.