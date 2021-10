Meloni: "Scontri a Roma? Non so se è fascismo ma non è questo il punto"

"Sicuramente, e' violenza e squadrismo. Poi la matrice di questa manifestazione di ieri non la conosco. Sara' fascista, non sara' fascista ... non e' quello il punto. Il punto e' che e' violenza, e' squadrismo, e questa roba va combattuta. Sempre". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ha risposto a una domanda sull'attacco alla sede della Cgil, al suo arrivo a 'Viva21', evento organizzato dal partito Vox a Madrid.

Meloni a evento Vox: "Noi per difesa confini e Ue confederale"

Giorgia Meloni e' intervenuta stamane all'evento 'Viva2021', organizzato da Vox a Madrid. La presidente di Fratelli d'Italia ha tenuto il suo discorso in spagnolo al raduno del partito che appartiene al gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr), che FdI co-presiede, a Strasburgo. Al termine dell'intervento di Meloni sono stati diffusi i video messaggi del premier polacco Mateusz Morawiecki (il PiS aderisce a Ecr) e del primo ministro ungherese Viktor Orban, che a marzo ha lasciato il Ppe.

"La posizione di Fratelli d'Italia e di Ecr party e' sempre la stessa: bisogna difendere i confini esterni dell'Unione europea", ha spiegato la presidente di FdI in un'intervista al Tg2. "L'immigrazione illegale non e' un diritto: le altre nazioni difendono i loro confini esterni e hanno questo buco dell'Italia che continua a far arrivare immigrati illegali e poi pretende che gli altri li dividano con noi.

Ma non sono la Polonia o l'Ungheria a non volere quella redistribuzione - ha sottolineato -: i primi a non volerlo sono la Germania e la Francia, per cui l'unica soluzione e' difendere i confini esterni. Sul fronte Mediterraneo la proposta di Fratelli d'Italia e' sempre la stessa: blocco navale al largo delle coste della Libia, apertura degli hot spot in Africa, valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato, e distribuzione solo dei rifugiati, equamente nei 27 Paesi dell'Ue".

"Chi ci accusa di essere anti europeisti in realta' pensa che ci sia un unico modello di Europa possibile: l'Europa federale, l'Europa che soffoca le sovranita', che vuole omologare tutto, che vuole decidere di ogni minuzia della vita delle persone - afferma Meloni -. Noi siamo portatori di un'altra idea di Europa: l'Europa confederale, che ha fior fiori di padri fondatori dell'Europa, come De Gaulle.

L'Europa nella quale gli Stati nazionali mantengono la loro sovranita' e in cui secondo il principio di sussidiarieta' le istituzioni europee si occupano di grandi materie. Quindi non nazioni che sono costrette a veder limitati i loro diritti ma che collaborano liberamente su materie sulle quali oggi l'Europa non fa nulla, come la politica estera o la politica di Difesa".

Meloni: "Sulla Shoah frasi infelici di Michetti, non è antisemita"

"Sicuramente sono frasi molto infelici. Ha fatto benissimo Enrico Michetti a chiarire immediatamente la sua posizione e ribadire la sua lontananza da ogni forma di antisemitismo, la sua totale solidarieta' a Israele. Mi pare che abbia usato parole abbastanza chiare. Certo su questi temi le parole non sono mai troppe e credo che valga la pena di insistere da parte di Enrico Michetti, che conosco decisamente non per essere una persona antisemita".

Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia meloni ha risposto a una domanda sulle frasi di Enrico Michetti sugli ebrei, al suo arrivo a 'Viva21', evento organizzato dal partito Vox a Madrid."Voglio ribadire la mia totale solidarieta' e quella di Fratelli d'Italia nei confronti della Cgil, delle forze dell'ordine e anche di migliaia di manifestanti pacifici che hanno visto devastare la loro manifestazione dai soliti quattro imbecilli.

Pero' voglio anche dire che considero la gestione della sicurezza pubblica assolutamente ridicola. E che qualcuno deve assumersi la responsabilita' di conoscere nomi e cognomi delle stesse persone che fanno sempre le stesse cose e curiosamente sono sempre libere di farle". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, al Tg2, a margine dell'evento di Vox a Madrid.