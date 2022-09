Meloni: "Sì, il fascismo fu male assoluto. Il Pd fa una campagna estremista"

Fascismo male assoluto? Meloni: “Non mi dissociai da Fini”

"Io ero dentro Alleanza nazionale quando Fini fece quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata. La risposta mi sembra evidente". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a Rainews, risponde a chi le chiede se condivide la celebre frase di Gianfranco Fini che definì il fascismo "male assoluto".

Meloni: “Il clima della campagna è molto aggressivo. Il Pd è stato estremista”

"E' una fase delicata. C'è un clima voluto dalla sinistra molto, molto aggressivo, molto cattivo. Credo che il centrodestra abbia diritto a fare la sua campagna elettorale. Ho visto che ieri a una manifestazione della sinistra i contestatori sono stati tenuti lontani dalla manifestazione non capisco perchè con noi non accade la stessa cosa". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Rainews. "Il Pd in questa campagna elettorale è stato un partito estremista - ha sostenuto - Le parole di Emiliano sono state gravissime, e ancora più grave che non abbia ritenuto di doverle correggere. Se lo avessi fatto io, sarebbero arrivati i caschi blu dell’Onu".