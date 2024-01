Ue, Meloni: "Italia cerca di avere una voce autorevole su molti dossier"

Meloni: “Cerchiamo avere voce autorevole su molti dossier”

"L'Italia cerca di avere una voce autorevole su molti dossier in Europa. Abbiamo bisogno di far sentire la nostra voce e di cercare una sintesi con gli interessi delle altre nazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ad Aosta alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d'Aosta.