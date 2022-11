Migranti, Piantedosi al G7 dell'Interno: "L’Italia non procederà sola"

Migranti, Piantedosi al G7 dei ministri dell'Interno: "L’Italia non procederà da sola"

Nell'ambito del G7 dei ministri dell'Interno, in corso in Germania, il ministro italiano Matteo Piantedosi ha avuto un incontro con la sua omologa tedesca Nancy Faeser; un colloquio fra partner nel quale l'Italia ha confermato di volersi attenere alle regole Ue, senza procedere da sola, sui migranti, e la Germania ha ribadito ancora una volta di voler tener fede al meccanismo di solidarietà.

Entrambi i ministri hanno poi sottolineato che i rimpatri devono essere più efficienti, oltre che una più stretta cooperazione con i Paesi africani: "Piena convergenza per iniziative comuni al fine di governare i flussi migratori" si legge in un tweet del Viminale. Nel frattempo l'operazione “Mare aperto” della polizia di Caltanissetta ha portato alla disposizione del carcere per 12 persone e degli arresti domiciliari per altre sei. Gli organizzatori, intercettati, dicevano che in caso di problemi alle imbarcazioni gli scafisti avrebbero potuto "sbarazzarsi dei migranti in alto mare".

Migranti, convergenza tra Italia e Germania al G7. Previsti "tempi rapidi per un piano europeo"

Il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, nel frattempo, ha spiegato che “il piano d'azione sui migranti sarà proposto in tempo utile per il prossimo Consiglio Affari Interni”, previsto per l'8 dicembre. La presidenza ceca dell'Unione europea ha però nel frattempo convocato un Consiglio straordinario Affari interni il 25 novembre, durante il quale i ministri affronteranno proprio la situazione attuale in tutte le rotte migratorie.