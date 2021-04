Minori: Fiorini (Lega), commissione inchiesta vittoria di bambini e famiglie

"Finalmente al via la commissione parlamentare d'inchiesta sugli affidi illeciti e le case famiglia. Una vittoria per i tanti bimbi e le tante famiglie che in questi mesi ci hanno chiesto aiuto in Parlamento. Grande soddisfazione per questo risultato ottenuto grazie alla costante tenacia della Lega. Ringrazio il nostro capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, primo firmatario della proposta di legge istitutiva della commissione. Ora subito al lavoro. Non possiamo permettere che altri bambini subiscano il traumatico distacco dalla loro famiglia senza effettive ragioni. Vogliamo far chiarezza sui molti casi ancora in sospeso, analizzare procedure, metodi di intervento e proporre, infine, opportune riforme del sistema per colmare il vuoto normativo. Sul sistema degli affidi e delle case famiglia purtroppo regna un'opacità assolutamente inaccettabile".

Così la deputata della Lega Benedetta Fiorini.