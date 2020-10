Misiani: "Promossa l'azione del governo. L'Italia ha le energie per crescere"

Nel terzo trimestre di quest'anno il Pil italiano è cresciuto del 16,1%, un dato superiore alle previsioni. Come lo spiega? E' tornata la fiducia tra imprese e cittadini?

"Il dato del PIL nel terzo trimestre è un segnale molto forte di reattività e resilienza della nostra economia. Va innanzitutto a merito degli imprenditori e dei lavoratori italiani, della loro flessibilità e capacità di adattamento. Un ruolo importante lo hanno avuto anche le politiche del governo: i 100 miliardi stanziati da marzo in poi a sostegno delle imprese e delle famiglie hanno evitato il collasso dell’economia e favorito un recupero rapido di gran parte delle perdite del secondo trimestre".



A questo punto pensa che il Pil del 2020 rispetterà le stime della Nadef anche se ci fosse un secondo lockdown?

La stima 2020 della NADEF era costruita ipotizzando un recupero del PIL nel terzo trimestre inferiore a quanto registrato dai dati ISTAT. Questo fatto dovrebbe aiutare a mantenere ferma la stima per tutto l’anno anche nell’eventualità di un quarto trimestre peggiore delle previsioni.



Il dato del Pil di oggi rafforza il governo e indebolisce le opposizioni di Centrodestra togliendo loro argomenti polemici?

I dati statistici a mio giudizio non andrebbero politicizzati. Quello di oggi è una importante iniezione di fiducia in una fase molto difficile per il Paese. Dimostra che le scelte di politica monetaria e fiscale di questi mesi sono andate nella direzione giusta e che l’Italia ha la forza e le energie per rimettersi in piedi e riprendere a correre.



La crescita oltre le stime nel terzo trimestre potrebbe permettere un taglio delle tasse più ambizioso nel 2021?

"Vedremo, la situazione rimane troppo incerta per fare queste previsioni. Ciò che è certo è che il taglio delle tasse aumenterà nella misura in cui recupereremo evasione ed elusione fiscale".