Monopattini, il liberi tutti è finito. Limiti di velocità e "no parking areas"

Il governo Draghi, oltre ad affrontare le varie emergenze del Paese, Coronavirus e crisi economica su tutte, ha deciso anche di dare un giro di vite sull'uso dei monopattini elettrici. Attualmente esistono poche regole e questo sta creando non pochi problemi nelle città. Si calcola un numero di circa 800 mila mezzi di proprietà, più gli sharing dislocati in 30 grandi comuni. Il totale supera il milione e il dato è in costante crescita. Secondo il ministero delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili, è arrivato il momento di introdurre nuove norme per aumentare la sicurezza e decoro delle città.

Ieri al Mims - prosegue la Stampa - si è tenuto il primo incontro tra i vertici tecnici del ministero, i rappresentanti dell’Anci e le aziende di noleggio. Molti i temi sul tavolo: dai limiti di velocità, al numero identificativo del mezzo, dall’età minima per condurre il monopattino (oggi fissata a 14 anni) ai dispositivi per aumentare gli standard di sicurezza (dai segnalatori di direzione al controllo da remoto della velocità), dalla necessità di individuare aree di sosta dedicate a quella, inversa, di creare «no parking areas» in specifici ambiti delle città di particolare pregio urbanistico e architettonico. Novità già prima di agosto.