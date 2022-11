Moratti al Pd: "Uniamo i riformisti e combattiamo questa destra dei recinti"

Lombardia, Moratti: "Voglio riportare la Regione in Champions League"

Letizia Moratti esce allo scoperto e annuncia che correrà alle prossime elezioni come presidente della Lombardia, appoggiata da Azione e Italia Viva. "Sì, mi candido. Perché - spiega Moratti a Repubblica - ci sono momenti nei quali si deve scegliere da che parte stare". L’ormai ex vicepresidente e assessora al welfare di regione Lombardia, una vita da “indipendente” nel centrodestra, come presidente della Rai, poi ministra dell’Istruzione, fino a diventare la prima donna sindaco di Milano, ha deciso che ci sarà comunque. Con un obiettivo in testa: "Voglio riportare la Lombardia in Champions League".

"Alla base - prosegue Moratti a Repubblica - c’è una riflessione che sto facendo da tempo su un campo politico che è diventato ormai molto più destra che centro. Il centrodestra non c’è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un recinto. Ma la chiusura è quanto di più lontano dal Dna della Lombardia, una regione aperta al mondo, solidale, attenta all’inclusione. Mi rivolgo anche al Partito democratico e a tutte le altre forze politiche che vogliono interpretare questa fase nuova di cambiamento. E le rivelo una cosa: in queste ore molti del Pd mi stanno chiamando, e non parlo solo di quelli che immagina più facilmente…".