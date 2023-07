Morto a 86 anni Vittorio Prodi, fratello di Romano: fu eurodeputato

Morto Vittorio Prodi, fratello di Romano

Vittorio Prodi, fratello dell'ex premier Romano e europarlamentare dell'Ulivo per due legislature, e' morto a Bologna dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni. La sua scomparsa giunge solo un mese dopo quella della moglie dell'ex presidente del Consiglio, Flavia Franzoni. Vittorio Prodi, fisico e docente dell'universita' di Bologna, era stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, quando era stato eletto al Parlamento europeo per l'Ulivo. Era stato riconfermato per un secondo mandato a Strasburgo nel 2009.

Enrico Letta: "Piango la scomparsa di Vittorio, un abbraccio a Romano"

"Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari". Così Enrico Letta su Twitter, dopo la notizia della morte di Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio.

Lega: condoglianze a famiglia Prodi per morte Vittorio

"Esprimiamo le più sincere condoglianze e vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia, in questo momento di dolore, per la scomparsa del fratello Vittorio". Così in una nota i vice capigruppo della Lega al Senato Mara Bizzotto (vicario) e Nino Germanà.

Fidanza (FdI): "Servito istituzioni con dedizione e rigore"

“Ho avuto il piacere e l’onore di condividere con il professor Vittorio Prodi la seconda delle sue due legislature al Parlamento europeo. Uomo di rara cultura e di altrettanto garbo e umiltà, ha servito le istituzioni con dedizione e rigore”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. “Le stesse parole che ho ritrovato nei messaggi che da questa mattina, appresa la notizia, ci siamo scambiati con i colleghi di centrodestra eletti a Bruxelles nel 2009. Lo ricordo con stima e affetto unendomi, anche a nome della delegazione di FdI al Parlamento europeo, al cordoglio di chi gli ha voluto bene”, conclude.