Flavia Prodi, a Bologna l'ultimo saluto. Zuppi: "Con Romano un legame d'oro"

Flavia Prodi, l'ultimo saluto a Bologna. L'ex premier: "Abbiamo condiviso tutto: dal cielo alla terra"

Gli ex premier Mario Monti e Mario Draghi, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ma anche il vice ministro Galeazzo Bignami, la ministra Anna Maria Bernini e il sindaco di Bologna Matteo Lepore: tantissimi volti della politica (e non solo) presenti questa mattina nella chiesa di San Giovanni in Monte, Bologna, hanno dato l'ultimo saluto alla moglie dell'ex premier, Flavia Franzoni, venuta a mancare tre giorni fa a causa di un malore durante un'escursione in Umbria . Romano Prodi, seduto in prima fila, era circondato da figli, nipoti e dagli altri componenti della numerosa famiglia. Dall'altro lato la prima fila era riservata alla politica.

Tra gli altri, erano presenti anche Massimo D'Alema, Pier Luigi Bersani, Pier Ferdinando Casini, Francesco Boccia, Enrico Letta, Luca Cordero di Montezemolo, Walter Veltroni, Gianni Morandi, Arturo Parisi, Rosy Bindi, Sandra Zampa. A celebrare il funerale è stato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei che ha ricordato Flavia Franzoni con queste parole: la moglie di Romano era "una grande donna", "un punto di riferimento per tanti giovani. Sempre semplice, senza supponenza alcuna, con generosità. Generosa ma non accomodante. E a questo punto credo che mi inviterebbe alla sobrietà".

Nell'omelia Zuppi ha poi voluto ricordare il rapporto speciale che legava i coniugi Prodi-Franzoni: "Un legame che unisce terra e cielo, anche quando il male sembra spezzare ed è enorme, amara e atroce l'assenza, che vince ogni solitudine", ha detto il cardinale sottolineando ancora, rivolgendosi a Prodi: "Dopo 50 anni di matrimonio saprai prendere l'eredita di fede di Flavia, testimoniando la bellezza del vincolo dell'amore che vi ha tenuto uniti mano nella mano fino all'ultima passeggiata insieme".