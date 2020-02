"Nei messaggi serve responsabilità". Bonaccini 'richiama' Fontana e Zaia

Coronavirus, Bonaccini: Fontana? Io video con mascherina non lo avrei fatto - “Non l’avrei fatto e lo dico con grande rispetto per il presidente Fontana perché non mi permetterei mai di intervenire e di sindacare sulle scelte degli altri. Credo che quella scelta, che lui rivendica, sia sbagliata perché facendo il giro del mondo non ha dato un’immagine così rassicurante rispetto a ciò che noi cerchiamo di raccontare. Non l’avrei fatto ma rispetto le decisioni di altri”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 rispondendo a una domanda se avrebbe fatto il video con la mascherina come il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Coronavirus, Bonaccini: Zaia? Nei messaggi serve responsabilità - “Siamo sul fronte in emergenza, può succedere. Serve, però, che ognuno di noi trovi la forza, la lucidità e la responsabilità perché ogni messaggio che chi guida le istituzioni dà fa velocemente il giro del Paese, dell’Europa e del Mondo. Serve aumentare al massimo il tasso di consapevolezza e abbassare le polemiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del governatore del Veneto Luca Zaia sulle condizioni igieniche in Cina e sul fatto che si sa che i cinesi mangiano i topi vivi.

SARDINE: BONACCINI "OSPITI DI 'AMICI'? NON HANNO FATTO NULLA DI MALE" - "Le Sardine ad Amici? Hanno fatto bene, non hanno fatto nulla di male, nulla di grave. Le Sardine sono state importanti perche' hanno dato una mano a dimostrare che non solo Salvini riempiva le piazze e che era importante partecipare". A dirlo il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano BONACCINI ospite de "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24.

Coronavirus: Bonaccini, no governo unita' ma collaborazione - "Non serve un Governo di unita' nazionale dal punto di vista della conformazione dei partiti presenti al Governo. Si puo' fare un Governo di unita' nazionale, tra virgolette, che, al di la' di chi governa e chi e' all'opposizione, cerchi insieme di trovare misure condivise per uscire da questa crisi, che rischia di essere pesantissima". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24.

Coronavirus:Bonaccini,con Ue accordo sforamento patto stabilita' - "Penso sia necessario concordare con l'Unione Europea lo sforamento del Patto di Stabilita' per misure urgenti. Se il Paese e la sua parte piu' produttiva si fermano danno un danno anche all'Europa". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24.

Coronavirus:Bonaccini,mercoledi' incontro tra governo e regioni - "Mercoledi' della prossima settimana guidero' una delegazione dei presidenti di Regione e andremo a portare, con le parti sociali e le associazioni economiche, alcune richieste al Presidente del Consiglio Conte". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "Serve il prima possibile - ha spiegato Bonaccini - un provvedimento, che ci e' stato promesso per la prossima settimana, con alcune misure come l'estensione degli ammortizzatori sociali, la sospensione e il rinvio dei mutui per le imprese, l'accesso al credito e interventi su internazionalizzazione e tutto quello che ha a che fare con il tema del made in Italy".

Coronavirus:Bonaccini,pronti ad aiuto Lombardia in caso bisogno - "Mi auguro di no:si parla di letti per terapia intensiva, per ora sia noi che il Veneti abbiamo numeri piu' contenuti della Lombardia. Ho detto pero' alla Regione Lombardia che nel caso ci sia necessita' noi siamo a disposizione": lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato da Maria Latella su Sky Tg 24 sull'emergenza Coronavirus, rispondendo su una eventuale disponibilita' nei confronti della Lombardia in caso di problemi con i posti letto per i casi piu' gravi. "Ci mancherebbe altro che ognuno di noi non si mettesse a disposizione anche delle altre regioni quando c'e' bisogno- ha detto ancora Bonaccini - posto che mi auguro non ci sia bisogno anche per l'Emilia Romagna. Quindi tutta la nostra disponibilita' a cercare di dare un mano a chiunque di fare il meglio possibile". "Siamo in grado di organizzarci e di organizzare tutto al meglio - ha concluso il governatore - nel massimo della sicurezza per tutti".