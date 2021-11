No Green Pass, Salvini: "Non è bel segnale il divieto alle manifestazioni"

No Green Pass, Salvini: "Il diritto a manifestare è sacrosanto"

"Tutti hanno il diritto di manifestare nel rispetto della legge. Sono tenuto a rispettare quanto sottoscrivo. Il diritto alla manifestazione è garantito a tutti e su tutto. Il diritto a manifestare è sacrosanto. Spero che la politica non metta becca su questo e che si lavori per unire. Il diritto a manifestare vale per tutti. Non è mai un buon segnale quello del divieto", così Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa sulla manovra.