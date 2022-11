Nordio sceglie il suo braccio destro. Mura, il grande accusatore di Berlusconi

Governo, Nordio e il ruolo chiave per il magistrato anti-Berlusconi

Nel nuovo governo Meloni, definite le cariche dei ministri e dei sottosegretari, adesso i titolari dei dicasteri sono alle prese con la composizione dei propri staff. Dalla Giustizia - si legge sul Giornale - arriva una nomina destinata a far discutere. Il ministro Carlo Nordio, infatti, ha scelto come suo braccio destro Antonello Mura, ex componente della Cassazione. Si tratta del grande accusatore di Silvio Berlusconi nel processo per i diritti tv. in seguito, da semplice sostituto procuratore in Cassazione era stato promosso a procuratore generale di Roma. Un posto dal prestigio e dal potere quasi sconfinato (sulla sua scrivania passano tutte le intercettazioni dei servizi segreti) che Mura sembrava destinato a occupare fino al pensionamento che lo attende a novembre del 2024.

Invece - prosegue il Giornale - ora arriva l’annuncio a sorpresa: il nuovo ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di portare Mura al suo fianco, mettendolo a capo dell’ufficio cruciale del ministero di via Arenula. Mura sarà il capo dell’ufficio legislativo, la macchina che dà forma concreta ai provvedimenti decisi dal governo. L’alto profilo giuridico del personaggio è fuori discussione. E altrettanto chiaro è che Mura non è in alcun modo sospettabile di essere una «toga rossa», avendo militato da sempre nella corrente conservatrice di Magistratura Indipendente (e proprio questo forse gli ha impedito di venire nominato procuratore generale della Cassazione). Ma è inevitabile che il ruolo svolto nel processo al leader di Forza Italia torni a brillare nel suo curriculum ora che approda in un posto chiave di un governo che si regge grazie all’appoggio del suo ex imputato Berlusconi.