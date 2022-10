Nuove elezioni a gennaio? FdI non le esclude e gela Berlusconi. Inside

Cdx, bomba di Meloni sugli appunti di Berlusconi: il naufragio del governo che ancora non c'è

A gennaio si torna a votare? "Possibile. O si governa bene o si chiede agli elettori". È tanto fulminante quanto secca la risposta di un big di Fratelli d'Italia molto vicino a Giorgia Meloni alla domanda se a seguito delle tensioni con Silvio Berlusconi, dopo la bufera sugli appunti in Aula dell'ex Cavaliere contro la premier in pectore, ci sia davvero il rischio di un ritorno alle urne tra tre mesi e quindi il naufragio del governo di Centrodestra prima ancora di nascere.

Meloni non ha alcuna intenzione, come ha spiegato in modo chiarissimo, di farsi ricattare o condizionare da nessuno. Con la Lega, dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, i rapporti sono distesi (per ora) ma con Forza Italia la tensione è alle stelle.

E il messaggio che arriva dai vertici di FdI è chiarissimo: o si governa bene e coesi e senza ricatti o all'inizio del 2023 si torna a votare. E stavolta Fratelli d'Italia non avrebbe certamente tra gli alleati Forza Italia. A costo di rischiare di non vincere. La coerenza prima di tutto per Giorgia, come ha sempre dichiarato.