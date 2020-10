Nuovo lockdown? Delrio ad Affari: "Decideremo tra una decina di giorni"

"Come abbiamo detto in più occasioni dobbiamo continuare a essere molto attenti e vigili in questi giorni per valutare come evolverà la situazione, concentrandoci sul rispetto delle regole. Come ha detto il premier in Aula valuteranno tra una decina di giorni che cosa fare. Sapevamo queste giornate sarebbero state difficili e pesanti". Con queste parole il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio risponde alla domanda di Affaritaliani.it se dopo il numero di positivi di oggi al Covid-19, oltre 31mila casi, sia ormai inevitabile un lockdown nazionale come in Francia.