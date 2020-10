"Nuovo lockdown? Fare molta attenzione. A dicembre rischio disastro economico"

"Quando parliamo di positivi non è detto che siano tutti malati e non tutti portano in giro il virus". Con queste parole Flavio Briatore commenta con Affaritaliani.it il nuovo boom di positivi registrato oggi (19.143 casi nelle ultime 24 ore). "Il problema sono i medici di base, bisogna curare la gente a casa come è accaduto nel mio caso. Tra i nostri dipendenti in Sardegna - spiega il patron del Billionaire - soltanto uno è andato in ospedale".



Nuovo lockdown come hanno chiesto oggi 100 scienziati con un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? "Non so se il Paese potrebbe supportarlo. A dicembre, quando è prevista la fine del blocco dei licenziamenti, sarà una tragedia perché ogni business è affetto da questo parziale coprifuoco. Se fosse totale, sarebbe un vero disastro. Anche qua a Monaco i ristoranti chiudono alle 23.30, questo va bene, ma bisogna fare molta attenzione a un nuovo lockdown. Ci sono già lunghe file alle mense e alla Caritas che aumentano giornalmente. Quando finisce lo stop ai licenziamenti temo che ci sarà una grossa tragedia economica", spiega Briatore.



Mes sì Mes no, la politica (e il governo) si divide. Che fare? "Il Mes è da prendere se i soldi si spendono bene per la sanità, serve un controllo rigoroso con gente seria che gestisce quei fondi. Se invece i soldi del Mes vengono buttati via creando solo debito meglio non prenderli. Poi magari ne bastano solo 20 di miliardi e non 35, ma serve un piano dettagliato e preciso", conclude il patron del Billionaire.