Olanda, Campomenosi (Lega): "E' la sconfitta di Ursula e Timmermans"

Batosta per Franz Timmermans, "il volto del Green Deal e di tutte le politiche estremiste ideologiche green"

“Il successo di Wilders e degli alleati della Lega è un segnale forte e importante, non solo per i Paesi Bassi, ma per tutta l’Ue". Lo afferma ad Affaritaliani.it Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo dopo le elezioni in Olanda. "Una bocciatura delle politiche Ue promosse da Bruxelles e dalla maggioranza spaccata e litigiosa che sostiene al Parlamento europeo l’attuale Commissione.

Va ricordato il contesto in cui è avvenuto questo risultato, perché la vittoria di Geert Wilders e del suo partito avviene in un’Olanda che è stata laboratorio politico dell’attuale Commissione europea: il governo Rutte aveva proposto di eliminare il 30% degli allevamenti bovini poiché ritenuto inquinante, ha sempre fatto poco o nulla per il contrasto all’immigrazione illegale e alle organizzazioni malavitose extracomunitarie; e la discesa in campo di Franz Timmermans, il volto del Green Deal e di tutte le politiche estremiste ideologiche green, che ha rinunciato al ruolo di commissario europeo per sparigliare il campo e provare a vincere le elezioni è stato un fallimento, non solo per lui, ma per tutta la maggioranza Ursula, che in questi anni gli aveva dato un potere immenso a Bruxelles".

"I partiti e i gruppi della “maggioranza Ursula” ne escono sconfitti e questo dovrebbe far riflettere, anche in vista delle prossime elezioni europee: nei cittadini è forte il desiderio di cambiamento, dopo anni di politiche sbagliate. Queste sono riflessioni fondamentali, che giocoforza riguardano anche l’Italia e soprattutto il ruolo che il nostro Paese dovrà svolgere nei prossimi anni per correggere il disastroso percorso avviato da questa maggioranza in Europa, che mette in pericolo competitività, imprese e posti di lavoro: è in gioco il futuro dell’intero Continente. Noi siamo al lavoro per costruire una valida alternativa alla coalizione Ursula, con un Centrodestra forte e unito per cambiare l’Europa: chi non ha questo obiettivo, fa un favore a Timmermans e alle sinistre”, conclude Campomenosi.