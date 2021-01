One Planet Summit, Conte: 'Distruggere ambiente aumenta i rischi di malattie'

Il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ripreso gli impegni pubblici dopo essersi ammalato di Covid-19, ha aperto a Parigi il quarto summit mondiale sulla biodiversità, One Planet Summit. La Francia organizzerà nel mese di ottobre a Marsiglia il congresso dell’Unione internazionale dei conservatori della natura, che precede la conferenza dell’Onu sulla biodiversità, COP15, quest’anno ospitata dalla Cina. I rappresentanti dei governi si trovano per la prima volta a confrontare gli impegni per l’ambiente in un momento storico unico: i danni non sono solo annunciati, la pandemia ha messo in ginocchio l’economia nazionale e globale.

Il premier italiano Giuseppe Conte ha effettuato un intervento forte: “Distruggere l’ambiente aumenta i rischi di diffondere malattie che colpiscono l’uomo, i più vulnerabili, e di compromettere lo sviluppo.” Conte ha sottolineato: “Ci siamo accorti di come siamo fragili, un principio che ci deve dare un forte impulso per rigenerare il nostro sistema.” Aggiungendo che abbiamo “un solo pianeta, che è uno dei tre pilastri per prosperità.” Da parte dell’Italia ci sarà un approccio “olistico”: rinforzo della neutralità delle produzioni, dunque meno inquinamento dell’aria, contenimento della temperatura e della perdita di terra ed oceani, rispetto della biodiversità e riforestazione. Il capo del governo italiano ha ribadito che “lavoriamo in vista della COP26 – a Glasgow, 1-12 novembre 2021 – col Regno Unito”. L’Italia, che sostiene anche l’UNESCO nell’attività a supporto dei networks degli esperti della biosfera, è impegnata ad aumentare gli sforzi della COP15 nella tutela della diversità biologica incrementando le aree protette.

Tra i nostri vicini Barbara Pompili, ministro francese dell’Ambiente, ha aggiunto che se il Mediterraneo rappresenta solo l’1 per cento della superficie marina, è estremamente importante per l’incredibile biodiversità. Dl 2022 la Francia estenderà del 30% la protezione del suo territorio.

Il principe Alberto di Monaco, che ha parlato di responsabilità “qui ed ora per i nostri figli”, ha ricordato il problema del nostro cibo contaminato dall’inquinamento delle risorse e chiesto, come la sua fondazione sta facendo a Monaco, “un turismo responsabile, la riduzione dell’uso di plastica e la promozione della raccolta di quella esistente.”