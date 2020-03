Di Cosimo Maria Ferri *



Per i mercati finanziari il provvedimento del Governo rappresenta certamente una boccata d’ossigeno positiva ed opportuna, perché sono stati stanziati 25 miliardi di euro, che probabilmente potranno assicurare all’economia reale un maggiore accesso al credito per importi fino a 340 miliardi di euro. È stato importante anche l’annuncio dell’attivazione del golden power sugli assets strategici del Paese, al fine di evitare possibili pericolose scalate ostili. A ciò si aggiunge che in data odierna la Consob ha vietato le vendite allo scoperto su alcuni titoli azionari. Si tratta di misure auspicate e che confermano che si stia andando nella giusta direzione.L’effetto di queste misure si era sentito già ieri e oggi i mercati stanno proseguendo su quella stessa linea. Ora è importante spingere sulle infrastrutture pubbliche, a cominciare da Progetto Italia, e puntare allo sblocco delle grandi opere per modernizzare le infrastrutture e far ripartire il mondo dell’edilizia. Quest’emergenza sanitaria ora sta bloccando il Paese, ma già nell’immediato futuro ci farà cambiare passo. Ci ha aperto una visione diversa sugli stili di vita e sul significato e il valore da dare a tanti nostri comportamenti, ma allo stesso tempo ci sta costringendo a puntare su nuovi progetti e ci impone di acquisire nuove e utilissime capacità. Stiamo infatti già facendo passi importanti per la digitalizzazione dei pubblici uffici, a partire dalle udienze telematiche nelle Aule di Giustizia. Come tutte le crisi, anche questa ci impone di fare dei passi avanti di cui nel tempo potremo sicuramente giovarci e questo deve valere in primo luogo per la Pubblica Amministrazione. È nostro dovere sottolineare questi aspetti positivi. Uniti ce la faremo.



* Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati