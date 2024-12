Manovra, Osnato (FdI) ad Affaritaliani.it: "Si può chiedere piccolo sacrificio alle banche, hanno avuto delle grandi soddisfazioni economiche..."

Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera



"E' chiaro che noi siamo convinti che si possa chiedere un piccolo sacrificio al sistema bancario, in un momento in cui hanno avuto delle grandi soddisfazioni economiche certificate anche dalle agenzie di rating che hanno detto che il sistema bancario italiano è solido. Perciò un piccolo sacrificio glielo si può chiedere". Con queste parole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'ipotesi di un contributo (si parla di 250 milioni di euro) da parte delle banche nella Legge di Bilancio per il prossimo anno.



Quanto a Confindustria che chiede più soldi per il taglio dell'Ires rispetto ai 400 milioni decisi, Osnato sottolinea: "Capisco che Confindustria chieda di più, noi cercheremo di fare il possibile ma non ci discosteremo di molto da quanto deciso dal vertice di maggioranza".



