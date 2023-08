Padre Georg colpisce ancora. Altra bordata a Papa Francesco dalla Germania

L’ex segretario di papa Ratzinger era rimasto senza incarico appunto da fine febbraio e da allora si erano inseguite varie ipotesi più o meno fantasiose come quella di una nunziatura apostolica in Costa Rica. Poi la notizia del ritorno a Friburgo

Da qualche tempo si erano perse le tracce di Padre Georg Gaenswein, dopo che Papa Francesco lo aveva impacchettato e rispedito a casa con uno stringato comunicato: “In data 28 febbraio 2023, Sua Eccellenza monsignor Georg Gänswein ha concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto che Monsignor Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua Diocesi di origine”.



Tanto per far capire che aria tira il Prete Bello -per citare Goffredo Parise- non aveva ubbidito e nella sua “diocesi di origine” cioè a Friburgo non si era fatto vedere perché di sua iniziativa se ne era andato sul lago di Costanza, sponda austriaca, ad ordinare un sacerdote vicino ad un gruppo conservatore. Una sorta di ribellione al volere del Vaticano che fa capire come la partita tra il presule tedesco e Bergoglio non sia affatto finita. L’ex segretario di papa Ratzinger era rimasto senza incarico appunto da fine febbraio e da allora si erano inseguite varie ipotesi più o meno fantasiose come quella di una nunziatura apostolica in Costa Rica. Poi la notizia del ritorno a Friburgo.