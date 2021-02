Alexandria Ocasio-Cortez in lacrime: "Vittima di violenza sessuale"

Una confessione mai fatta prima. Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata democratica più intransigente, ha raccontato su Instagram: "Ho subito un’aggressione sessuale e non ne ho parlato con molte persone nella mia vita ma quando subisci un trauma affiorano quelli passati". Nel filmato in cui rievoca il dolore, la Cortez si lascia andare e piange. "Le persone ci dicono di andare avanti, che non è un grosso problema, che dovremmo dimenticare quello che è successo, dicendoci persino che dovremmo scusarci. Queste sono le stesse tattiche che usano gli aggressori. Sono una sopravvissuta a una violenza sessuale e non l'ho detto a molte persone nella mia vita. Ma quando subiamo un trauma, il trauma si accumula". Da qui la decisione di aiutare chi ha passato quello che ha passato lei: "Non lascerò che accada di nuovo a me. Non lascerò che accada di nuovo alle altre persone".