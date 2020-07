Autostrade, la lettera della De Micheli che sollecitava Conte

La responsabilità dei ritardi sul caso dei Benetton coinvolge Giuseppe Conte, che ha scelto di non prendere una decisione quando i tempi erano maturi per farlo. Repubblica havisto la missiva che la ministra dei Trasporti ha inviato al capo del governo lo scorso 13 marzo: probabile che a farla filtrare sia stato proprio il Mit, che ha così sbugiardato Palazzo Chigi, che da giorni tenta di scaricare ogni responsabilità sulla De Micheli e su Gualtieri, ritenuti i due ministri più direttamente competenti. Indirizzata a Conte, dalla lettera si evince chiaramente che la ministra già quattro mesi fa aveva prospettato le due opzioni che saranno stasera sul tavolo del Cdm e soprattutto aveva chiesto la convocazione immediata di un vertice di maggioranza per giungere a una decisione rapida e condivisa.