Beppe Sala, elezioni a Milano a rischio rinvio per il Covid

“Dal mio punto di vista spero egoisticamente che si vada a votare a maggio, ma non è automatico, dipende da quando usciremo da questa pandemia. Razionalmente non credo si voti a maggio”. Il sindaco Beppe Sala lo ha detto durante un intervento al festival della creatività nella comunicazione: a Milano (e non solo) potrebbe non essere possibile votare per le elezioni comunali a causa dell’epidemia di Covid.