Coronavirus, basta con le scuse: Conte ora rischia le dimissioni

Giuseppe Conte, spiega Dagospia, deve fare molta attenzione: i principali sondaggisti sono concordi nel dire che se entro i prossimi 15 giorni la situazione del paese non dovesse sensibilmente migliorare potrebbe esserne lui a farne le spese in termini di gradimento degli italiani (attualmente è tra i politici preferiti) che, viceversa, potrebbero chiedere aiuto e protezione dal virus all'"uomo forte" che peraltro esiste già ed ha nome e cognome: Matteo Salvini. Insomma, se il problema del coronavirus in Italia non verrà risolto presto e bene, tutto ciò potrebbe spostare inesorabilmente l'asse della politica italiana a destra.