Coronavirus, commessi troppi errori. E la gente ora cercherà un colpevole

La parola coronabond "e' uno slogan", "ci sono limiti legali molto chiari, non e' questo il piano" della Commissione: "non stiamo lavorando a questo". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in una intervista all'agenzia di stampa Dpa rilanciata da Die Welt. "La parola" coronabond "e' solo un slogan", ha detto von der Leyen - "dietro ad essa c'e' la questione piu' grande delle garanzie. E in questo le riserve della Germania e di altri paesi sono giustificate". "Alla Commissione - ha aggiunto von der Leyen - e' stato affidato dal Consiglio il compito di elaborare il piano di ricostruzione, e questi sono i binari su cui stiamo lavorando". E meno male che la Commissaria Ue era "amica" dell'Italia. Purtropo non bastano pochi decenni per cambiare l'identità di un popolo. L'ultima volta per fermare i tedeschi sono dovuti intervenire gli americani da Ovest e i sovietici da Est. Meditate gente meditate.

Ma il Premier Conte si rende conto che sta "perdendo" il paese? La gente sta cominciando a capire che il governo ha commesso grossissimi errori nella gestione dell'emergenza Coronavirus. E tra poco inizierà a cercare un colpevole...