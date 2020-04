Coronavirus: e la Merkel s'arrabbiò per l'intervista di Conte

Mentre da più di due ore è in corso la riunione di Giuseppe Conte con le forze di opposizione giungono notizie poco confortanti dalla Germania. L'intervista rilascita ieri sera da "Giuseppi" alla tv tedesca Ard ha fatto irritare non poco sua maestà Angela Merkel: "Toni e modi non sono affatto piaciuti" spiegano fonti informatissime dei fatti. "E poi è sembrata una vera e propria ingerenza nelle questioni interne tedesche". Insomma, se si voleva far "ragionare" la Germania si è ottenuto esattamente l'effetto contrario. Il più classico dei boomerang; tanto che in queste ore si starebbe pensando di far parlare qualche altro esponente di governo italiano per metterci una pezza. Anche il Colle segue preoccupato la vicenda.