Coronavirus, ecco chi voleva la mascherina pure a casa

Non solo obbligatoria all'aperto, la mascherina è consigliata anche in casa ma solo in presenza di persone non conviventi. Queste le disposizioni previste da Giuseppe Conte per fermare il coronavirus. Il premier, che con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio si è assicurato i pieni poteri, ha inasprito le regole. La mascherina infatti non sarà obbligatoria nelle abitazioni, come invece in un primo momento paventato, ma sarà comunque consigliata soprattutto in caso di feste e numerosi raduni. Una linea, questa, fortemente voluta da Dario Franceschini, Francesco Boccia e Roberto Speranza.