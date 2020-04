CORONAVIRUS. ESCORT IN DIFFICOLTA' PER LOCKDOWN CHIEDONO 600 EURO A INPS

Le escort in difficolta' economica per il lockdown hanno chiesto i 600 euro all'Inps. Lo scrive l'agenzia Dire. Da uno studio condotto da uno dei principali siti del settore risulta, infatti, che il 12% di loro ha fatto domanda, anche se ha dubbi sul fatto che - dovendo documentare il lavoro - alla fine possa realmente ricevere questo aiuto. E le altre? Il 28% ritiene che se la crisi durera' pochi mesi se la cavera', il 14% invece non esclude che debba chiedere i 600 euro a partire dal prossimo mese. Il 46%, pero', ha detto che assolutamente non fara' richiesta all'Inps perche' non ne ha bisogno. Durante l'anno in media lavorano 120.000 escort online in Italia e tante infatti hanno cambiato le loro abitudini, passando allo 'smart working', proponendo videochiamate erotiche ai propri clienti con i quali non si possono incontrare. Chiara si e' detta fortunata: "Non mi manca niente, ho un'abitazione privata dotata di tutti i comfort, dei risparmi da parte e una solida altra attivita', anche se in questa sto comunque accusando il colpo di introiti dimezzati". Lei, poi, e' una di quelle che fa le videochiamate: "Organizziamo brindisi a luci soffuse attraverso lo schermo e proseguiamo con conversazioni piacevoli, fino ad arrivare alle sfumature erotiche. Sono particolari anche le cene a distanza perche' i miei clienti mi mostrano le loro abitazioni e i panorami dai loro balconi". Rossana, invece, ha raccontato uno scenario completamente diverso: "Siamo abbandonate a noi stesse. Quello che sta accadendo e' l'esempio di una fascia della popolazione lasciata indietro come e piu' di altre. Noi paghiamo tasse, affitti, bollette e tutte le spese che ognuno ha, ma in questi momenti di crisi non abbiamo nulla dallo Stato. Io ho anche due bambini".