Coronavirus, gli italiani non si fidano più del Governo: ma Conte è più forte

Il diffondersi dell'epidemia del Corona virus di fatto congela l'attività politica. È una situazione drammatica, ma anche in questa vicenda paradossalmente c'è chi se ne avvantaggerà e chi invece subirà uno stop. Iniziamo da chi avrà dei vantaggi. Il primo, scrive Dagospia, è Conte. Se davvero Renzi voleva fargli le scarpe, ora, con l'emergenza in cui è piombata l'Italia nessuno potrà più mettere in discussione il governo.

Ci guadagna anche Renzi, che era precipitato un un cul de sac con la sua idea di sfiduciare il Governo: fra i suoi in pochi l'avrebbero seguito, e poi - comunque- erano pronti i responsabili. Ora, invece il senatore di Rignano può fare marcia indietro senza perdere completamente la faccia appellandosi, proprio lui, alla responsabilità nazionale. Ci perde anche Matteo Salvini. A parte che l'epidemia è scoppiata in due regioni governata dalla Lega (Veneto e Lombardia), in tempo di emergenza nazionale i toni estremisti del capo della Lega non vanno bene affatto.

E quindi come ai tempi del Papete, Salvini si troverà fuori gioco. Più furba, invece, Giorgia Meloni. Per differenziaziarsi dal suo alleato/nemico della Lega ha scelto tono più rassicuranti e istituzionali: scommettiamo che a fine crisi si sarà mangiato ancora un po' di consensi del Carroccio?