Coronavirus, in arrivo il lockdown per cinque regioni?

L'ipotesi di bloccare la mobilità nelle aree maggiormente a rischio per l'aumento dei contagi da coronavirus ora riguarda altre quattro regioni oltre alla Campania: Sicilia, Piemonte, Basilicata e di nuovo Lombardia. In tutte e quattro l'indice Rt di contagiosità è sopra la soglia di 1,25 (terzo di quattro scaglioni) che prevede lockdown locali, distanziamento oltre il metro e chiusura temporanea delle scuole, scrive La Stampa. A preoccupare "è il costante aumento dei casi per i quali non si riesce a risalire all'origine del contagio: ben 4.041, pari al 27,7% dei nuovi positivi, con punte di oltre il 47% in Toscana e Sicilia, dell'86,6% in Toscana. Tutte persone che inconsapevolmente stanno spargendo il virus per il Paese".