Coronavirus, lockdown e chiusure selettive: rischio rivolte sociali?

L'emergenza coronavirus è doppia: alla crisi dei contagi si accompagna quella dei tamponi. In molte regioni la situazione è disastrosa. Ore di attesa, centri sanitari insufficienti e una tensione che si impenna quanto il virus. Tanto che la ministra dell'Interno Lamorgese, scrive il Giorno, lancia un avvertimento: "Attenzione a non far crescere la rabbia sociale". Si confrontano sulle misure da adottare una linea più drastica incarnata da Speranza e Franceschini, e una più cauta fatta propria anche dal premier.