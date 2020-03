Coronavirus, scarseggia la carta igienica? Giornale stampa più pagine

Se il coronavirus, scrive Askanews, ha provocato una misteriosa corsa globale all'accapparramento di carta igienica, con immagini dai supermercati di tutto il mondo degli scaffali vuoti e il proliferare su Twitter di hashtag quali #ToiletPaperEmergency o addirittura #ToiletPaperApocalypse (l'apocalisse della carta igienica), un giornale australiano ha deciso di correre ai ripari, a modo suo. NTNews, quotidiano locale noto per le sue prima pagine satiriche, ha stampato nell'edizione di oggi un inserto speciale di otto pagine prestampate con linee tratteggiate che può essere ritagliato e usato come carta igienica. Il direttore del quotidiano con sede a Darwin, Matt Williams, ha detto al Guardian che il giornale sta vendendo bene e che "certamente non è un numero di m...". "Siamo una testata nota in tutto il mondo che comprende i bisogni dei suoi lettori. Le persone della nostra area hanno una forte necessità di carta igienica ora, perciò abbiamo deciso di dare loro ciò di cui hanno bisogno". I produttori australiani di carta igienica hanno dovuto aumentare la produzione per far fronte all'enorme domanda e le fabbriche Kimberley-Clark lavorano 24 ore al giorno. Il direttore generale di Australian Bidet, Randall Cadby, ha detto che l'azienda è inondata di chiamate ed email. Resta ignoto il motivo per cui gli australiani, così come i giapponesi prima di loro e gli abitanti di altri Paesi del mondo, abbiano deciso di fare incetta di carta igienica, dato che non c'è indicazione che le scorte siano a rischio e la carta igienica non serve in modo particolare contro il diffondersi dell'epidemia di coronavirus.